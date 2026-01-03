Trump: Queremos vender petróleo para Rússia quando coisas se estabilizarem

Segundo Trump, o petróleo provavelmente será vendido em doses muito maiores já que a Venezuela não podia produzir muito devido à "estrutura ruim"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (CHANDAN KHANNA / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, disse em coletiva de imprensa sobre operação na Venezuela que os Estados Unidos está "no negócio do petróleo" e que vão vender a commodity para a Rússia. "Queremos vender petróleo para Rússia quando as coisas se estabilizarem", afirmou.

Segundo Trump, o petróleo provavelmente será vendido em doses muito maiores já que a Venezuela não podia produzir muito devido à "estrutura ruim", indicou. "Então, estaremos vendendo grandes quantidades de petróleo para outros países, muitos dos quais estão usando agora, mas eu diria que muitos mais virão".

Ainda sobre a Rússia, Trump apontou não estar satisfeito com o presidente do país, Vladimir Putin, que estaria "matando muitas pessoas", na guerra contra a Ucrânia, conflito que o republicano disse ter herdado. "Acho que estamos fazendo progressos, mas essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido, mas herdei essa guerra de Joe Biden, Zelensky e Putin".

"Estamos perdendo 25 mil a 30 mil seres humanos que vêm de dois lugares que estão muito distantes. Mas se eu puder parar (a guerra), porque é algo em que sou muito bom, fazer acordos", comentou Trump sobre o conflito.