Dois mortos em "incidente violento" em escola perto de Berlim, segundo mídia local

Vítimas seriam uma estudante de 18 anos, alvo do ataque, e um homem de 30 anos, que morreu ao tentar intervir. Suspeito de 19 anos, ex-namorado da jovem, foi preso

Escola em de Gosen Neu Zittau, nos arredores de Berlim (Ralf Hirschberger/AFP)

Duas pessoas morreram e um suspeito foi detido em um incidente violento em uma escola perto de Berlim, na Alemanha, informou a mídia local nesta quinta-feira (27). As vítimas foram identificadas como uma estudante de 18 anos e um homem de 30 anos.

A emissora pública regional RBB e um jornal local informaram que um alarme foi acionado em um instituto na localidade de Gosen Neu Zittau, nos arredores da capital alemã. O jornal Maerkische Allgemeine Zeitung noticiou em sua edição online que o detido tinha 19 anos e era ex-namorado da vítima.

Segundo o jornal, o homem de 30 anos morreu ao tentar intervir, sem especificar se uma arma foi usada ou se outras pessoas ficaram feridas. A polícia já confirmou que outras duas pessoas sofreram ferimentos graves, que policiais estavam no local e que um suspeito havia sido preso.

Imagens captadas nas ruas próximas à escola particular mostravam uma ambulância e diversos veículos de emergência. Helicópteros de resgate também foram acionados.