Autoridades já contabilizam ao menos 160 mortos por deslizamentos entre Nepal e Tibete

Outras 265 pessoas estão desaparecidas na área atingida até o momento

Moradores observam prédios e ruas submersos pela lama após inundações repentinas e um desastre causado por deslizamento de terra no Nepal (PRAKASH MATHEMA / AFP)

A polícia do Nepal informou, nesta quarta-feira (26), que havia recuperado 157 corpos após uma enchente devastadora atingir a região da fronteira com o Tibete, o que eleva o número total de mortos para pelo menos 160, com centenas de desaparecidos.

A polícia divulgou uma atualização operacional detalhando os 157 óbitos. Anteriormente, a mídia estatal chinesa havia relatado "baixas significativas" decorrentes de um deslizamento de terra em um ponto estratégico na fronteira com o Tibete, informando a morte de três pessoas e o desaparecimento de outras 265.