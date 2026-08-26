Autoridades já contabilizam ao menos 160 mortos por deslizamentos entre Nepal e Tibete
Outras 265 pessoas estão desaparecidas na área atingida até o momento
Publicado: 26/08/2026 às 16:49
Moradores observam prédios e ruas submersos pela lama após inundações repentinas e um desastre causado por deslizamento de terra no Nepal (PRAKASH MATHEMA / AFP)
A polícia do Nepal informou, nesta quarta-feira (26), que havia recuperado 157 corpos após uma enchente devastadora atingir a região da fronteira com o Tibete, o que eleva o número total de mortos para pelo menos 160, com centenas de desaparecidos.
A polícia divulgou uma atualização operacional detalhando os 157 óbitos. Anteriormente, a mídia estatal chinesa havia relatado "baixas significativas" decorrentes de um deslizamento de terra em um ponto estratégico na fronteira com o Tibete, informando a morte de três pessoas e o desaparecimento de outras 265.