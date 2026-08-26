Irã cita que a "imprensa hostil" pode se tornar alvo militar potencial

Porta-voz acusou a Iran International, a BBC e a Radio Farda de estarem diretamente conectadas à agências de inteligência israelenses norteamericanas

Porta-voz acusou os veículos de promoverem violência (AFP)

O porta-voz sênior das Forças Armadas iranianas, Abolfazl Shekarchi, afirmou que a Iran International, a BBC e a Radio Farda poderiam ser incluídas no "banco de alvos militares" do Irã, informou a agência de notícias semioficial Mehr.



"Não vemos essas organizações de notícias como mídia", disse Shekarchi. "A mídia hostil são peões sionistas e americanos e estão incluídos na nossa lista de alvos militares", disse Shekarchi, segundo a Mehr.

Ele acusou a Iran International, a BBC e a Radio Farda de estarem diretamente conectadas à agência de inteligência israelense Mossad, à CIA, dos EUA, e a outros serviços de inteligência e de receberem orientação e apoio delas. Shekarchi não apresentou nenhuma evidência para as alegações.

Shekarchi também acusou os veículos de promoverem violência e disse que a mídia iraniana deveria ampliar os esforços para alcançar públicos além dos falantes de persa.