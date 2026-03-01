Imprensa iraniana anuncia morte de filha, genro e neta de Khamenei

Presidente dos EUA, Donald Trump, observando do Salão Oval em Washington, D.C., em 15 de dezembro de 2025; uma foto divulgada pelo gabinete do Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, durante uma reunião religiosa em Teerã, em 19 de fevereiro de 2026; e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ( AFP)

Os meios de comunicação iranianos anunciaram neste domingo (1º, data local) a morte da filha, do genro e da neta do líder supremo Ali Khamenei nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica.

"Após fazer contato com fontes bem informadas dentro da família do líder supremo, lamentavelmente se confirmou a notícia do martírio da filha, do genro e da neta do líder revolucionário", escreveu a agência de notícias Fars, uma informação replicada por outros veículos de informação iranianos.