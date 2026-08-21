Ucrânia anuncia sanções contra o desenho russo 'Masha e o Urso'

Segundo Kiev, o desenho é um veículo de propaganda russa entre as crianças, Moscou rebate: "promovem somente as melhores qualidades humanas"

Kiev alega que a série "divulga narrativas pró-russas disfarçadas de conteúdo infantil" e gera receitas fiscais para o país vizinho (Divulgação / mashabear.com)

A Ucrânia anunciou sanções para limitar a difusão da série de animação infantil "Masha e o Urso", por considerar que o desenho é um veículo de propaganda russa entre as crianças.

Kiev considera que a série constitui uma ferramenta de poder cultural nas mãos de Moscou e contribui para projetar uma imagem positiva do país, já que o urso-pardo é um símbolo frequentemente utilizado para representar a Rússia.

"A Ucrânia impôs sanções contra os produtores e distribuidores da série de animação russa 'Masha e o Urso'", anunciou nesta sexta-feira (21) a ministra da Cultura, Tetiana Berezhna.

"A propaganda russa não tem espaço nas telas das crianças, na Ucrânia e em nenhum outro lugar do mundo", acrescentou.

Segundo a ministra, as medidas criam "uma base legal para bloquear o conteúdo na Ucrânia" e para pedir "às plataformas internacionais que restrinjam sua monetização e difusão".

As sanções adotadas pela Ucrânia afetam, entre outros, os criadores russos da série e seu estúdio, segundo o decreto publicado na noite de quinta-feira pela presidência ucraniana.

O documento alega que a série "divulga narrativas pró-russas disfarçadas de conteúdo infantil" e gera receitas fiscais para o país vizinho.

No fim de junho, a Ucrânia já havia protestado contra a compra, por parte da Netflix, dos direitos de duas novas temporadas e pela ampliação de sua licença para a série de animação.

O desenho, lançado em 2009 pelo estúdio russo Animaccord, também é exibido por canais de televisão de todo o mundo e está disponível no YouTube.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, foi questionado sobre as sanções e respondeu que "a Ucrânia declarou guerra aos desenhos animados".

"'Masha e o Urso' conquistaram o mundo inteiro e promovem somente as melhores qualidades humanas", disse.

A Ucrânia, que combate a invasão russa desde 2022, tenta limitar a influência cultural da Rússia ao promover sua exclusão de âmbitos como o esporte, o cinema e a arte.

Os ucranianos se afastaram de filmes, séries, livros e músicas russas, que até então exerciam uma grande influência no país.