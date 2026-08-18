Ucrânia lança mais de 600 drones contra Moscou

Homens interagem em uma área residencial tomada por fumaça preta em Moscou, em 18 de junho de 2026. ( AFP)

Na madrugada desta terça-feira (18), as forças ucranianas lançaram contra Moscou e áreas adjacentes um dos seus maiores ataques aéreos na região russa.

A Ucrânia disparou 620 drones, e pelo menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas em um ataque do exército ucraniano à cidade de Energodar, perto da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que é controlada pela Rússia.

Segundo o governador regional, os drones atingiram um armazém da empresa russa de comércio eletrônico Wildberries e outras instalações perto de Moscou. Três pessoas, incluindo uma menina de dez anos, ficaram feridas.

Os centros logísticos da Wildberries, a maior varejista online da Rússia, têm sido um alvo frequente dos ataques ucranianos e têm impactado a economia do país, sendo, portanto, apontados por Kiev como um alvo legítimo que apoia de modo logístico as forças armadas russas.

Por sua vez, as forças russas comunicaram que abateram 180 drones sobre a região de Moscou e que os serviços de emergência trabalham nos locais atingidos. Enquanto isso, outras regiões sob controle russo, incluindo a Crimeia, anexada por Moscou em 2014, também reportaram ataques intensos vindos da Ucrânia.

Já a Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 147 drones entre segunda e terça-feira contra o seu território, dos quais 111 foram destruídos ou interceptados. Por outro lado, um ataque de míssil russo matou pelo menos dez pessoas e feriu outras oito em uma cidade na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. A ofensiva danificou dez edifícios residenciais, um café, uma agência dos correios, uma loja e pelo menos sete carros.

O conselheiro da presidência russa para os Assuntos Internacionais, Yuri Ushakov, afirmou hoje que a posição do Kremlin exclui a possibilidade de interromper os combates na Ucrânia. Em paralelo, o relatório da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia (HRMMU) divulgou que o mês passado foi o mais letal para civis no país desde maio de 2022, com 437 mortes e 2.610 feridos.

Moldávia condena violação do espaço aéreo

O Ministério das Relações Exteriores da Moldávia condenou a violação do espaço aéreo do país por um drone na segunda-feira. O equipamento explodiu logo em seguida, mas até o momento a origem do objeto não foi informada.

A Moldávia faz fronteira com a Ucrânia e apoia o país no conflito contra a Rússia, já tendo lidado com vários incidentes envolvendo drones em seu território e destroços na zona de fronteira.