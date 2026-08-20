EUA denuncia "detenção arbitrária" de americano na China

Min Zin é analista e fundador do centro de pesquisa especializado ISP-M, em Mianmar e teria sido detido em junho por espionagem, a caminho de uma conferência a convite do governo chinês, diz os EUA

Publicações do ISP-M detalham a influência da China nas zonas fronteiriças de Mianmar, onde Pequim é acusada de apoiar tanto facções rebeldes quanto o exército (Reprodução/X)

O governo dos Estados Unidos denunciou, nesta quinta-feira (20), a detenção arbitrária de um de seus cidadãos na China, acusado de espionagem, e exigiu sua libertação, assim como a de outro americano, a um mês da visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Washington.

O secretário de Estado, Marco Rubio, "determinou que o cidadão americano Min Zin foi detido arbitrariamente", declarou em um comunicado o subsecretário de Estado, Dylan Johnson.

"Há agora dois cidadãos americanos detidos injustamente na China: o senhor Zin e o doutor Youlin Chen", acrescentou o texto.

Min Zin é analista no centro de pesquisa especializado em Mianmar ISP-M. Ele foi detido em 3 de junho na província de Yunnan (sudoeste), onde deveria participar de uma conferência a convite do governo chinês, segundo o Departamento de Estado.

O especialista é um dos fundadores do ISP-M, que investiga a dinâmica política, de recursos e de conflito de Mianmar, país mergulhado em uma guerra civil após o golpe militar de 2021, que derrubou o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi.

Algumas publicações do ISP-M detalham a influência da China nas zonas fronteiriças de Mianmar, onde Pequim é acusada de apoiar tanto facções rebeldes quanto o exército, de acordo com seus interesses.

O outro cidadão americano detido, também acusado de supostas atividades de espionagem, é um sismólogo que está há quase dois anos sob custódia na China.

Até o momento, Youlin Chen era o único cidadão americano reconhecido oficialmente por seu governo como "detido arbitrariamente" na China.

Esta classificação, que supõe uma prisão fora do âmbito legal, força, segundo a legislação americana, a mobilização de recursos adicionais no Estado federal e a imposição de sanções, com o objetivo de obter a libertação dos cidadãos afetados.

O governo do presidente Donald Trump tem enviado sinais contraditórios em relação à sua política com a China, enquanto as duas superpotências econômicas estão imersas em uma tensa guerra comercial, embora o próprio mandatário americano se gabe de seus estreitos laços com Xi.

Trump se reuniu com o presidente chinês em Pequim em maio, e receberá o líder comunista na Casa Branca.