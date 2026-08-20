China condena fundador do grupo Evergrande à prisão perpétua

Além da prisão, Xu Jiayin também foi multado, teve os direitos políticos revogados para o resto da vida e todos os seus bens pessoais confiscados

Xu Jiayin, ao centro, durante um julgamento em que foi condenado a prisão perpétua, em Shenzhen, na província de Guangdong ( AFP)

Um tribunal chinês condenou nesta quinta-feira (20) o fundador do gigante do setor imobiliário Evergrande, Xu Jiayin, à prisão perpétua por uma série de crimes que incluem "fraude financeira" e multou o grupo em mais de 2 bilhões de dólares.

Antes a principal empresa do setor no país, a Evergrande virou um símbolo da crise imobiliária que segue afetando a economia chinesa, após décadas de rápida urbanização e de avanços nas condições de vida.

O acesso da empresa ao crédito foi drasticamente reduzido quando o governo introduziu restrições ao endividamento excessivo e à especulação.

A Evergrande apresentou o pedido de falência em 2021, depois de anos de luta para administrar sua enorme dívida.

Nesta quinta-feira, um tribunal da cidade de Shenzhen, no sul do país, impôs ao Grupo Evergrande e à sua divisão imobiliária sanções no valor total de 15,82 bilhões de yuans (quase 2,4 bilhões de dólares, 12,4 bilhões de reais).

Além disso, condenou Xu à prisão perpétua por diversas acusações, entre elas "fraude financeira em larga escala".

"Xu Jiayin foi condenado por múltiplos crimes e multado, recebeu uma sentença de prisão perpétua, teve os direitos políticos revogados para o resto da vida e todos os seus bens pessoais foram confiscados", informou o Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen, na província de Guangdong, na rede social WeChat.

Entre 2016 e 2021, a Evergrande e Xu, na qualidade de presidente, "violaram as leis nacionais ao cometer fraude financeira contínua e em larga escala, assim como por outros meios, para inflar seus ativos e ocultar passivos", destacou o tribunal.

O tribunal acrescentou que as partes "conseguiram o controle de instituições financeiras" por meio de subornos, sem identificar nenhuma entidade em particular.

O veredicto foi anunciado depois que Xu se declarou culpado, em abril, de acusações que também incluem desvio de recursos e suborno, anunciou o tribunal na ocasião.

Outros cinco executivos do Grupo Evergrande foram condenados nesta quinta-feira a penas que variam de seis a 18 anos de prisão por crimes que incluem fraude, informou o tribunal de Shenzhen.