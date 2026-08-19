Macron sanciona a lei que legaliza a eutanásia e o suicídio assistido na França

Para ter direito, paciente deve atender critérios específicos estabelecidos pelo Conselho Constitucional e ter seu caso avaliado por equipes médicas multidisciplinares

Texto consagra o direito da eutanásia sob determinadas condições e para determinados pacientes (Yoan Valat/Pool/AFP)

O presidente da França, Emmanuel Macron, promulgou nesta quarta-feira (19) a lei sobre a eutanásia e o suicídio assistido, que passou a ser publicada no Diário Oficial do Estado, etapa necessária antes que esse direito de obter ajuda para morrer entre definitivamente em vigor.

Após anos de debate, o texto finalmente consagra esse direito sob determinadas condições e para determinados pacientes, aos quais permitirá o acesso a um medicamento letal para pôr fim à própria vida.

O texto, aprovado na semana passada pelo Conselho Constitucional, institui o direito ao suicídio assistido e autoriza a eutanásia por parte de um médico ou profissional de saúde, caso os pacientes em questão sejam fisicamente incapazes de autoadministrar o medicamento, de acordo com informações coletadas pelo jornal "Le Figaro".

Para ter acesso a esse direito, o paciente deve ser maior de idade, francês ou residente de longa duração no país, sofrer de uma doença terminal grave e incurável ou em fase avançada, sentir dor física insuportável e ser capaz de tomar uma decisão informada até o fim. O procedimento, realizado por um único médico, mas que requer a participação de outros profissionais, determina se o paciente atende aos requisitos.