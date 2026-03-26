Quem é Noelia Castillo, jovem vítima de abuso que teve direito à eutanásia

Noelia Castillo (Reprodução/Y ahora Sonsoles)

A jovem espanhola Noelia Castillo faleceu nesta quinta-feira (26) no lar de idosos Sant Pere de Ribes, em Barcelona, após conseguir na Justiça o direito à eutanásia.

Castillo sofreu um estupro coletivo, o que a levou a pular do quinto andar de um edifício em 2022. A partir desse episódio, a jovem ficou paraplégica e passou a ter dores constantes, que a fizeram optar pelo procedimento.

"Espero finalmente poder descansar, porque não aguento mais essa família, não aguento mais a dor, não aguento mais todo o tormento mental que tenho sofrido", disse Noelia em entrevista ao portal espanhol Antena 3 sobre a decisão da eutanásia.

Ainda ao portal, Noelia defendeu o seu direito de decidir sobre a própria vida e afirmou que está "em plenas faculdades". "Sou maior de idade, tenho o total direito sobre mim mesma", declarou a jovem.

Inicialmente, a data marcada para a eutanásia de Castillo foi 2 de agosto de 2024, mas ela precisou 601 dias para que o procedimento fosse concedido após uma disputa judicial com a associação religiosa Abogados Cristiano (Advogados Cristãos, em tradução livre), que tentava impedir a eutanásia a pedido do pai da Noelia.

“A eutanásia de Noelia foi realizada. Pedimos orações por sua alma e por sua família. Que ela descanse em paz", publicou a associação nas redes sociais.

De acordo com o Antena 3, Noelia passou sua última noite com sua mãe no lar onde permanecia. Horas antes de morrer foi levada para casa, onde alguns familiares também lhe fizeram companhia, assim como seu próprio pai. A jovem teria pedido para todos saírem no momento em que iria morrer, mas pediu para "morrer arrumada e bonita" e que usasse "o vestido mais bonito que tivesse" e que fosse maquiada.

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Onde buscar ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas.

A ligação para o CVV em parceria com o SUS, por meio do número 188, são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. O atendimento via chat está disponível no site www.cvv.org.br .