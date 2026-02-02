Espanha faz primeiro transplante de rosto a partir de doador submetido à eutanásia

O transplante facial exige uma correspondência extremamente precisa entre o doador e o receptor

Cirurgia de transplante facial durou 24 horas (Reprodução/HOSPITAL VALL D'HEBRON)

Uma equipe multidisciplinar formada por quase uma centena de profissionais do Hospital Universitário Vall d'Hebron, em Barcelona, na Espanha, anunciou que realizou o primeiro transplante parcial de rosto do mundo a partir de um doador que havia pedido a eutanásia, um marco médico sem precedentes.

Segundo Joan-Pere Barret, chefe do serviço de cirurgia plástica e queimaduras de Vall d'Hebron, o fato de ter um doador que recebeu a eutanásia permitiu um planejamento cirúrgico excepcionalmente detalhado.

"O transplante facial é muito complexo, e a morte planejada do doador tornou possível programar o procedimento em detalhes. Pudemos efetuar um planejamento em 3D tanto do doador como do receptor, o que facilitou muito o trabalho. Esta preparação prévia contribuiu decisivamente para o sucesso de uma operação que marca uma virada na medicina reconstrutiva", explicou Barret.

O transplante facial exige uma correspondência extremamente precisa entre o doador e o receptor. Ambos devem partilhar o mesmo sexo e tipo de sangue, assim como medidas antropométricas semelhantes, que consiste em medidas físicas do corpo humano, como peso, altura, circunferências, dobras cutâneas e composição corporal (massa muscular, gordura). “São requisitos fundamentais para garantir a viabilidade do enxerto”, declarou a equipe do Hospital Vall d'Hebron.

A receptora do transplante foi afetada por uma infecção grave que causou a necrose das células e dos tecidos faciais.