Emirados Árabes Unidos ativam defesa aérea diante de ameaça de mísseis

Sirenes de alerta soaram em Dubai e o Ministério do Interior pediu aos cidadãos para se abrigarem em locais seguros

Em maio, o Irã lançou mísseis de cruzeiro em direção aos Emirados Árabes Unidos (AFP)

Os Emirados Árabes Unidos ativaram seus sistemas de defesa aérea mediante de ameaça de míssil direcionado ao país, segundo publicação do Ministério da Defesa no X, nesta terça-feira, 18.

O ministério esclareceu quaisquer sons ouvidos resultariam de operações de interceptação dos sistemas de defesa aérea e reiterou "plena prontidão para responder a qualquer ameaça", protegendo a soberania, segurança e estabilidade dos Emirados Árabes.

Segundo a Fars, sirenes de alerta soaram em Dubai e o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos pediu aos cidadãos para se abrigarem em locais seguros.

Já a Tasnim relatou fortes explosões na região de Jebel Ali.