AIEA diz que é muito preocupante ataque a central nuclear nos Emirados Árabes

O chefe da AEIA explicou que um impacto que desativasse as linhas de fornecimento de energia elétrica à central poderia aumentar a probabilidade de fusão dos núcleos dos reatores, o que poderia resultar numa elevada libertação de radioatividade

Diretor Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi (Joe Klamar/AFP)

Na reunião realizada hoje do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atômica (AEIA), Rafael Grossi, alertou que é extremamente preocupante um ataque junto à Central Nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos.

“A situação é extremamente preocupante. Este é um local nuclear no Oriente Médio, onde as consequências de um ataque podem ser muito graves. Trata-se de uma central nuclear em funcionamento e, como tal, abriga milhares de quilogramas de material nuclear no núcleo dos reatores, tanto combustível novo como combustível irradiado. Quero deixar absolutamente claro: em caso de ataque à Central Nuclear de Barakah, um impacto direto poderia resultar numa liberação demasiado elevada de radioatividade para o ambiente", advertiu Grossi.

O chefe da AEIA explicou que um impacto que desativasse as linhas de fornecimento de energia elétrica à central poderia aumentar a probabilidade de fusão dos núcleos dos reatores, o que poderia resultar numa elevada libertação de radioatividade. No pior dos cenários, Grossi apontou que seriam necessárias ações de proteção, como evacuações e abrigo da população ou a necessidade de ingestão de iodo estável, com um alcance que varia entre alguns e várias centenas de quilômetros.

Mas, felizmente a AIEA indicou que o fornecimento de energia à central nuclear de Barakah foi restabelecido depois da reparação dos danos, considerando um passo bastante importante para a segurança nuclear da região.

Os Emirados Árabes Unidos denunciaram no domingo o impacto de um drone que atingiu um gerador que alimentava a central nuclear de Barakah, na região de al-Dhafra, que abrange grande parte do oeste do país, e o incidente gerou um incêndio. O governo dos Emirados afirmou nesta terça-feira (19) os drones que visaram à instalação nuclear partiram do Iraque, onde grupos apoiados pelo Irã têm dirigido ataques contra países vizinhos desde o início da guerra no Golfo Pérsico. Além disso, o Ministério da Defesa do país informou que hoje drones também foram lançados contra áreas civis e vitais, mas foram abatidos e não houve vítimas ou danos.