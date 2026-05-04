Irã ataca estratégica zona petrolífera nos Emirados Árabes Unidos

As autoridades locais disseram que as equipes da Defesa Civil atuam para controlar as chamas

Emirados Árabes Unidos (AFP/AFP)

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos declarou que o Irã lançou mísseis de cruzeiro em direção ao país, dos quais três foram derrubados e um caiu no mar.

No entanto, as autoridades do emirado de Fujairah, que fica na costa leste dos Emirados Árabes Unidos, no Golfo de Omã, contornando o Estreito de Ormuz, comunicaram que um drone iraniano provocou um incêndio de grandes proporções numa instalação petrolífera-chave na região, ferindo três cidadãos indianos.

Algumas operações de carregamento de petróleo foram suspensas no porto de Fujairah, um importante centro global de reabastecimento de navios e de exportação de petróleo e combustível.

A Zona de Indústrias Petrolíferas de Fujairah é um dos principais centros mundiais de armazenamento de petróleo, abrigando a maior capacidade de depósitos estocados comerciais de produtos petrolíferos refinados do Oriente Médio.

As autoridades locais também disseram que as equipes da Defesa Civil atuam para controlar as chamas.

Enquanto isso, autoridades iranianas alegam que não planejavam atacar os Emirados Árabes Unidos, que por outro lado denunciam uma escalada perigosa de Teerã e anunciaram ter o legítimo direito de retaliar.