União Europeia vai propor sanções mais abrangentes e duras contra a Rússia

De acordo com a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, essas serão as sanções mais duras desde o início da guerra

Chefe da política externa e diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas (Nicolas TUCAT / AFP)

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou hoje que o bloco deverá propor impor sanções mais abrangentes e severas contra a Rússia, que devem ser as mais duras desde o início da guerra.

Recentemente o último pacote de medidas da UE foi amenizado devido à pressão para proteger os interesses econômicos nacionais dos Estados do bloco.

“O bloco vai procurar impor sanções mais duras contra a Rússia no outono. Essas listas farão subir em um terço o número total de empresas e cidadãos russos sancionados. A pressão tem de continuar a aumentar até Moscou pôr fim à guerra”, adiantou Kallas.

As declarações da chefe da diplomacia da UE, sugerem que o próximo pacote poderá incluir mais mil pessoas e entidades, sendo que cada inclusão nas listas precisam ter a aprovação unânime de todos os países membros do bloco.

Além disso, Kallas manifestou ainda otimismo quanto à possibilidade dos Estados Unidos e a União Europeia se aproximarem no alinhamento das respectivas políticas de sanções, apos um projeto de lei sobre sanções cpntra à Rússia, patrocinado pelo falecido senador Lindsey Graham, ter sido aprovado no Senado numa votação bipartidária.

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, a UE já aprovou 21 pacotes de sanções dirigidos contra dirigentes políticos e militares russos, empresários, oligarcas e empresas. Mais de 3000 pessoas e entidades foram alvo de sanções, com mais de 28 bilhões de euros em ativos privados congelados no bloco europeu. Kallas afirmou que o Kremlin já pagou um preço elevado pelas sanções da UE, estimando o impacto econômico em mais de um bilhão de euros.

As sanções visam também limitar a capacidade da Rússia para financiar e manter os esforços de guerra, procurando afetar o complexo militar, a base industrial e as operações de exportação do país.