Putin visita ilhas que são ponto de discórdia na relação da Rússia com o Japão

Posse de Iturup e de outras ilhas do arquipélago é principal ponto de discórdia das relações entre a Rússia e o Japão desde 1945

O presidente da RÃºssia, Vladimir Putin, participa de uma reuniÃ£o com o governador da regiÃ£o de Sakhalin na ilha de Iturup, uma das quatro ilhas da cadeia disputada conhecida como Ilhas Curilas na RÃºssia e TerritÃ³rios do Norte no JapÃ£o (GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou nesta quinta-feira (13) Iturup, nas Ilhas Curilas, informou a agência russa Tass. O arquipélago está localizado entre a Península de Kamchatka e a ilha japonesa de Hokkaido e separa o Mar de Okhotsk do Oceano Pacífico.

A posse de Iturup e de outras ilhas do arquipélago é principal ponto de discórdia das relações entre a Rússia e o Japão desde 1945, segundo a Tass. A Rússia reivindica a soberania do local por causa da vitória na Segunda Guerra Mundial, enquanto o Japão invoca um tratado de 1855.

Em reação à visita de Putin, o ministro das Relações Exteriores japonês, Toshimitsu Motegi, protestou "veementemente" e disse que as ilhas pertencem ao Japão "tanto do ponto de vista histórico quanto do direito internacional".