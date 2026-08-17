Presidente do Líbano promulga a lei que revoga a pena de morte

Legislação aprovada prevê a abolição da pena capital para aqueles que já foram condenados e sua substituição por prisão perpétua com "trabalhos forçados agravados"

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, sancionou, nesta segunda-feira, a lei aprovada pelo Congresso na semana passada, que revoga a pena capital no país (AP Photo/Mark Schiefelbein)

O presidente libanês, Joseph Aoun, sancionou nesta segunda-feira (17) a lei que abole a pena de morte no país, em conformidade com o acordo alcançado na semana passada pelo Parlamento do Líbano para pôr fim a uma prática que, "de fato", estava suspensa desde 2004.

A legislação aprovada pelo Parlamento libanês prevê a abolição da pena de morte para aqueles que já foram condenados e sua substituição por prisão perpétua com "trabalhos forçados agravados".

Essa medida foi aplaudida pela União Europeia, que a descreveu como um "avanço significativo" para os Direitos Humanos, destacando que se trata de um "exemplo poderoso" para os demais países do Oriente Médio, ao se tornar o primeiro da região a eliminar a pena capital para todos os crimes.