Letônia emite alerta sobre drone em seu espaço aéreo e aciona OTAN

Região do Mar Báltico vem sendo alvo de atenção das autoridades europeias devido ao aumento das preocupações com a segurança aérea e marítima desde o início da guerra na Ucrânia

Segundo as forças armadas do país, um drone invadiu o espaço aéreo da Letônia e após a sua identificação caças de países da OTAN foram mobilizados. (Foto: Magnific)

Nesta sexta-feira (14), a Letônia, membro da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), emitiu um alerta de ameaça aérea para algumas zonas do leste do país, junto às fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia.

Segundo as forças armadas do país, um drone invadiu o espaço aéreo da Letônia e após a sua identificação caças de países da OTAN foram mobilizados. “Um caçar italiano abateu-o sobre uma zona não habitada. Uma investigação está em curso e a OTAN está em contato estreito com as autoridades letãs”, afirmou Allison Hart, porta-voz do quartel-general militar da Aliança.

A origem do equipamento não foi mencionada.



Em junho, aviões da França que atuam na missão de vigilância da aliança militar no Báltico derrubaram outro drone na Letônia, a primeira interceptação do tipo no país.

Na vizinha Finlândia, que possui a maior fronteira terrestre com a Rússia entre os países da UE e da OTAN, as autoridades de defesa já determinaram uma restrição temporária ao tráfego aéreo e marítimo numa zona do leste do Golfo da Finlândia. Segundo as autoridades, a ameaça está relacionada à entrada de drones no seu espaço.

Além disso, um drone caiu hoje numa zona de floresta perto da aldeia de Luncavita, no sudeste da Romênia, a cerca de cinco quilômetros da fronteira com a Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa romeno. O aparelho voava em baixa altitude e não foi detectado pelos radares. As autoridades não revelaram a procedência do drone e, até o momento não há indicação de que tenha causado danos.

Já na Alemanha, na semana passada, foi encontrado um drone carregado com explosivos no aeroporto de Leipzig, no leste do país. A mídia local revelou que o aparelho tinha como alvo um avião de carga ucraniano que levava munições.

A região do Mar Báltico vem sendo alvo de atenção das autoridades europeias devido ao aumento das preocupações com a segurança aérea e marítima desde o início da guerra na Ucrânia