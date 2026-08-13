Peru declara um terço de seus municípios em emergência hídrica

Mulher andina em um lago quase seco de Huancayo, nas montanhas do Peru (Hugo Curotto/AFP)

O governo do Peru declarou um terço de seus municípios em emergência, diante de um "risco muito alto" de que secas associadas ao fenômeno climático El Niño afetem a segurança alimentar da população, informaram autoridades nesta quinta-feira (13).

A maioria das projeções prevê que o evento, que provoca um aumento da temperatura e das chuvas, será excepcionalmente severo neste ano.

O estado de emergência vale para 607 dos cerca de 1.800 municípios peruanos, e tem o objetivo de "proteger a segurança alimentar", segundo a Presidência do Conselho de Ministros. A maioria dos municípios está localizada em regiões andinas e amazônicas.

A norma obriga as autoridades locais a coordenar com o governo ações que reduzam "o risco muito alto para a população, agricultura e pecuária", além de ações de resposta e recuperação.

O país já havia declarado cerca de 800 municípios em estado de emergência no mês passado, diante do risco de chuvas intensas provocadas pelo El Niño. Na última segunda-feira, a presidente Keiko Fujimori anunciou a formação de uma comissão de ministros e outras autoridades para acelerar obras e ações de prevenção frente à emergência climática.

Mais de 9,3 milhões de peruanos estão expostos a um nível de risco muito alto de inundações e deslizamentos associados ao El Niño, segundo o Centro Nacional de Estimativa, Prevenção e Redução do Risco de Desastres.