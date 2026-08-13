° / °
Mundo
Narcotráfico

EUA planeja ataques "em terra" contra traficantes com parceiros latino-americanos

Campanha de bombardeios aéreos do governo Trump contra supostas lanchas do narcotráfico até hoje somam 215 mortos

AFP

Publicado: 13/08/2026 às 17:25

Seguir no Google News Seguir

Militares de vários países participam do exercício multinacional Panamax 2026/Martin Bernetti/AFP

Militares de vários países participam do exercício multinacional Panamax 2026 (Martin Bernetti/AFP)

Os Estados Unidos planejam atacar "em terra" narcotraficantes na América Latina, como já fazem em águas internacionais contra supostas embarcações que atuariam no contrabando de drogas, disse o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, no Panamá.

O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, lançou, em setembro passado, uma campanha de bombardeios aéreos contra supostas lanchas do narcotráfico no Caribe e no Oceano Pacífico oriental, que até hoje deixaram ao menos 215 mortos.

Veja também:

Os planos de operações antidrogas terrestres se enquadram nos esforços de uma aliança de 19 países liderada por Trump, mas poderão ser ampliados "onde quer" que operem grupos do narcotráfico, disse o secretário da Defesa norte-americano a jornalistas que o acompanham no Panamá.

Hegseth afirmou que, no curto prazo, os Estados Unidos esperam mobilizar, junto com seus aliados, uma "capacidade operacional como a que viram com os ataques às lanchas de drogas" no Caribe e no Pacífico.

Será "o mesmo efeito em terra, e por isso estamos trabalhando com Equador, Colômbia, com parceiros para levar a luta às DTO (organizações designadas terroristas) em terra", afirmou Hegseth na noite de quarta-feira (12), em um local não identificado da selva panamenha.

O chefe do Pentágono viajou ao Panamá para exercícios militares que cerca de 20 países realizam ali a cada ano.

"Onde quer que trafiquem drogas ou ameacem o povo americano ou nossos parceiros, (essas organizações) são um alvo, assim como o Isis (acrônimo em inglês do grupo Estado Islâmico) ou a Al Qaeda", acrescentou o secretário, vestindo uma camiseta verde-oliva e cercado de militares.

A Coalizão Anticartéis das Américas reúne países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Honduras e Peru, com governos de direita.

Hegseth destacou que sua advertência aos cartéis é "séria", "daqui embaixo, no tráfico de cocaína, até o fentanil nas praças do México", além dos remanescentes das guerrilhas colombianas, que definiu como "alvos legítimos".

O México, onde operam poderosas organizações criminosas, não faz parte da aliança.

Hegseth defendeu a letalidade dos ataques contra as supostas narcolanchas que, segundo juristas e organizações de defesa dos direitos humanos, podem constituir execuções extrajudiciais.

"Não vamos submetê-los a um processo judicial, onde sabemos que serão liberados. Vamos destruir estas redes com todas as capacidades do governo americano", ameaçou.

América Latina , EUA , narcotráfico
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP