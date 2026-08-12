Eclipse deixa parte da Espanha na escuridão

Eclipse solar, visto de Buspol, no norte da Espanha (Paul Hanna/AFP)

Várias regiões da Espanha mergulharam na escuridão nesta quarta-feira (12), devido ao eclipse total, uma experiência inesquecível para milhões de curiosos, que observaram hipnotizados o fenômeno astronômico.

Tão impressionante quanto fugaz, esse evento raro foi visível por cerca de dois minutos, em uma faixa que vai da Galícia à costa do Mediterrâneo e às Baleares, uma área que foi ficando iluminada apenas por uma luz alaranjada típica do entardecer, até que, por alguns instantes, o dia virou noite, em meio a um silêncio quase sagrado.

Turistas e moradores aplaudiram emocionados em Tarragona, às margens do Mediterrâneo. A cerca de 500 km dali, na localidade de Lodoso, centenas de pessoas reunidas em um campo festejaram com gritos e aplausos a escuridão momentânea.

Muitos registraram com fotos e vídeos o momento em que a Lua escondeu totalmente o Sol. Para vivenciar esse momento tão esperado, houve quem esperasse ao ar livre durante toda a tarde, em meio ao forte calor. Outros montaram telescópios, para não perder nenhum detalhe.

Em Palma de Maiorca, banhistas acompanharam de dentro do mar o eclipse total, com óculos de proteção. Já em Madri, o Sol foi 99% encoberto, o que deixou a capital quase totalmente às escuras.

Alguns moradores de Madri se deslocaram para os arredores da cidade, onde puderam observar o fenômeno completo. "Espetacular, muito bonito, um momento único", descreveu a aposentada Rosa María Zamora, 72, que vive a cerca de 30 km da capital.