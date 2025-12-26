Eclipse solar total deve deixar parte da Terra no escuro por até 6 minutos
O "Eclipse do Século", como já apelidou o site especializado em eventos astronômicos Space, deverá ser o de maior duração em terra desde 1991
Publicado: 26/12/2025 às 20:26
Eclipse solar total ocorrido em 2017 (NASA)
Ainda não chegamos a 2026. Mas para quem costuma se adiantar no calendário vale já marcar uma data no de 2027, quando um eclipse solar total deve deixar parte da Terra no escuro por até 6 minutos e 22 segundos. Segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (a Nasa), o fenômeno está previsto para 2 de agosto e ocorrerá ao longo de uma faixa com cerca de 257 quilômetros de largura.
O eclipse será visível ao longo de uma trajetória que atravessará África, Europa, Oriente Médio e partes da Ásia Ocidental, passando por: Marrocos, Espanha, Argélia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.
Fora dessa faixa, o fenômeno será observado de forma parcial, com apenas parte do Sol encoberta pela Lua. O Egito concentrará o ponto de maior duração do eclipse, com os 6 minutos e 22 segundos de escuridão total.
O deslocamento da sombra sobre a superfície terrestre terá duração aproximada de 3 horas e 20 minutos, com início às 8h26 e término às 11h48 (horário de Brasília).
Segundo especialistas, alguns fatores vão contribuir para a longa duração do evento.
O principal é que a Terra estará no chamado afélio, ponto de sua órbita em que se encontra mais distante do Sol, fazendo com que o astro pareça ligeiramente menor no céu.
Ao mesmo tempo, a Lua estará no perigeu, sua posição mais próxima da Terra. E a sombra vai cruzar regiões próximas da linha do Equador, onde a velocidade aparente sobre a superfície terrestre é menor.
Para entender
O eclipse solar total acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente sua luz em pontos específicos do planeta. A projeção da sombra lunar cria a faixa de totalidade, que é o espaço em que o dia se transforma em noite por alguns minutos.
Segundo a Nasa, boas condições do tempo, como o céu limpo, serão essenciais para uma boa observação do fenômeno nos locais onde o eclipse for total.
Calendário para 2026
Voltando para 2026, está previsto para 17 de fevereiro um eclipse solar anular com o formato de "anel de fogo", visível em partes do Oceano Pacífico e Antártida - no Brasil, será parcial.
Outro ocorrerá em 12 de agosto, cruzando o Ártico, Groenlândia, Islândia, Oceano Atlântico, Portugal e norte da Espanha - o que já mobiliza agências de turismo.
Já os eclipses lunares estão previstos para 3 de março (Lua de Sangue), com visibilidade em várias regiões brasileiras, e 28 de agosto (de forma parcial) - que também será visível em diversas áreas do Brasil.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.