° / °
Mundo
IMUNIZAÇÃO

OMS defende calendário de vacinação

A declaração ocorre logo após o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump ter reduzido de 18 para 11 as vacinas infantis nos Estados Unidos

Isabel Alvarez

Publicado: 11/08/2026 às 17:44

Seguir no Google News Seguir

Vacinação/Tomaz Silva/Agência Brasil

Vacinação (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) defendeu hoje a existência e o uso de calendários específicos de vacinação para as crianças, que é abalizado em evidências científicas. A declaração ocorre logo após o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump ter reduzido de 18 para 11 as vacinas infantis nos Estados Unidos.

O porta-voz da OMS, Tarik Jaarevi, disse que a recomendação de vacinação se fundamenta e tem base nos mais de 60 anos de investigação da OMS, nos pareceres das autoridades nacionais e também em afirmações de outros grupos independentes de especialistas.

"As diretrizes da OMS são baseadas na ciência. O momento da aplicação de cada vacina foi determinado por meio de uma extensa análise científica sobre quando as pessoas estavam mais vulneráveis a determinadas doenças e sobre o desenvolvimento do sistema imunológico. Esperamos que todos os países possam utilizar as melhores evidências científicas que temos", declarou Jaarevi.

O porta-voz da OMS destacou que a fundamentação da decisão se baseia nas opiniões de vários técnicos consultivos de imunização, nos quais integram especialistas multidisciplinares, que são responsáveis por fornecer recomendações aos governos e gestores de programas de vacinação.

Enquanto isso, as afirmações do presidente dos EUA referentes às vacinas é que a medida vai proporcionar às crianças norte-americanas uma proteção “padrão-ouro” e alinhar os EUA mais estreitamente com outros países desenvolvidos que recomendam menos vacinas.

Veja também:

Especialistas em vacinas afirmam que outros países desenvolvidos que podem recomendar menos vacinas enfrentam riscos diferentes de doenças e possuem sistemas de saúde distintos.

A decisão de Trump segue uma linha adotada pelo Secretário da Saúde norte-americano, Robert F. Kennedy Jr., que já pôs em causa a segurança das vacinas e chegou a alegar que estão diretamente relacionadas com o autismo. A alegação de Kennedy Jr. já foi contestada, uma vez que os estudos científicos e também as autoridades de saúde pública não encontraram quaisquer evidência nessa ligação.

EUA , oms , Vacinação
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP