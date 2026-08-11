Desabamento em mina clandestina deixa 14 mortos na África do Sul

Autoridades afirmam que oitos trabalhadores ficaram gravemente feridos e que ainda pode haver pessoas sob os escombros

Sindicatos denunciaram que "milhares de minas abandonadas, deterioradas e com medidas de segurança inadequadas se transformassem em armadilhas mortais" (AFP)

Catorze garimpeiros clandestinos morreram e oito ficaram gravemente feridos após um desabamento de rochas em uma mina ilegal na África do Sul, onde ainda pode haver pessoas presas, informou a polícia nesta terça-feira (11).

A maioria das vítimas era do Lesoto, pequeno país cercado pela África do Sul, segundo a coronel Adele Myburgh, porta-voz da polícia.

Milhares de garimpeiros não registrados, conhecidos como "zama zamas", atuam na África do Sul em busca de ouro e outros minerais em minas abandonadas, sob condições precárias e, muitas vezes, perigosas.

Muitos são estrangeiros de países vizinhos que fogem da pobreza e do desemprego e acabam nesse setor, frequentemente associado ao crime organizado, assassinatos, extorsão e outras atividades ilegais.

"Não há nenhuma segurança no local onde trabalham. Então, foi uma dessas situações em que houve um desabamento de rochas", disse Myburgh à AFP.

"Eles entram em poços de minas abandonadas (...) Está tudo muito deteriorado, não há infraestrutura nem medidas de segurança", acrescentou.

A porta-voz informou em comunicado que 14 garimpeiros clandestinos morreram e outros oito foram hospitalizados. Segundo ela, "um número desconhecido de garimpeiros ilegais pode estar preso no subsolo neste momento".

"A polícia está no local e a situação continua em andamento", acrescentou.

O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira em Nkaneng, perto da cidade de Rustenburg, quase 100 quilômetros a noroeste de Joanesburgo. A região abriga várias minas de platina.

Após o acidente, a Federação de Sindicatos da África do Sul denunciou que o país permitiu que suas "milhares de minas abandonadas, deterioradas e com medidas de segurança inadequadas se transformassem em armadilhas mortais, riscos ambientais e focos de redes criminosas organizadas".

Segundo a entidade, existem cerca de 6.000 minas deterioradas e sem proprietário e áreas de mineração abandonadas na África do Sul.

O presidente Cyril Ramaphosa anunciou em fevereiro o envio do Exército para auxiliar a polícia no combate à mineração ilegal.