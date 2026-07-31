° / °
Mundo
PAQUISTÃO

Explosão em mina de carvão mata 34 no Paquistão

Operação ainda busca localizar e resgatar mineiros que permanecem presos

AFP

Publicado: 31/07/2026 às 10:21

Seguir no Google News Seguir

Trabalhadores, familiares e equipes de resgate reúnem-se na entrada da mina de carvão após o seu desabamento/BANARAS KHAN / AFP

Trabalhadores, familiares e equipes de resgate reúnem-se na entrada da mina de carvão após o seu desabamento (BANARAS KHAN / AFP)

Uma explosão em uma mina de carvão matou pelo menos 34 trabalhadores no sul do Paquistão, informou nesta sexta-feira (31) a agência provincial de gestão de desastres. As equipes de resgate procuram por mais trabalhadores desaparecidos.

A explosão, causada por gás metano, aconteceu na quinta-feira (30) em uma reserva próxima da capital da província de Baluchistão, rica em recursos naturais.

"Segundo as informações recebidas das equipes mobilizadas, 34 corpos foram recuperados", afirmou o órgão de resposta a desastres da região em um comunicado.

"A operação conjunta de resgate continua para localizar e resgatar os mineiros que permanecem presos", acrescenta a nota, que não menciona quantos trabalhadores estavam na mina.

 

Veja também:

explosão , Mina de carvão , mortos , paquistão , resgate
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP