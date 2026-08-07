México e Peru restabelecem relações diplomáticas após ruptura de nove meses

Estopim da quebra seria o asilo político concedido pelo México a Betssy Chávez, ex-chefe de gabinete do ex-presidente peruano Pedro Castillo, preso por tentar dissolver o Congresso em 2022

Diplomatas de Claudia Sheimbaum anunciaram o restabelecimento das relações após um rompimento de nove meses (CARL DE SOUZA / AFP)

México e Peru restabeleceram suas relações diplomáticas nesta sexta-feira (7), rompidas após a decisão da presidente Claudia Sheinbaum de conceder asilo a uma ex-chefe de gabinete condenada por conspiração.

As Chancelarias dos dois países informaram a decisão em um comunicado conjunto.

No centro da ruptura estava o asilo político que o México concedeu a Betssy Chávez, ex-chefe de gabinete do ex-presidente preso Pedro Castillo.

Chávez se refugiou na embaixada do México em Lima após ser condenada a mais de 11 anos de prisão por "conspiração para a rebelião", em resposta à sua suposta participação na tentativa de dissolução do Congresso pelo ex-presidente Pedro Castillo em dezembro de 2022.

Sheinbaum informou em sua coletiva de imprensa diária que Chávez recebeu o salvo-conduto e estava prestes a chegar ao México.

Ela o qualificou como "uma ação de boa vontade" da presidente Keiko Fujimori.

Era uma condição de seu governo para retomar os vínculos, rompidos em novembro de 2025.



"Laços de irmandade"



O comunicado conjunto é sucinto. Faz apenas referência aos "históricos laços de irmandade, amizade e cooperação que unem o México e o Peru" para reatar as relações.

O chanceler peruano, Carlos Espá, disse estar "muito contente" com o restabelecimento do vínculo.

Em entrevista à emissora peruana Canal N, ele também confirmou o salvo-conduto e a viagem de Chávez "em um contexto de segurança, de tranquilidade".

Explicou que Chávez foi levada por volta da meia-noite a um aeroporto militar em Lima, onde embarcou em um avião da Força Aérea mexicana.

O governo do ex-presidente José Jerí qualificou, à época, como ingerência e "ato pouco amistoso" o asilo concedido a Chávez.

A Justiça peruana condenou Castillo, em 2025, a mais de 11 anos de prisão por esses atos, sentença que o governo mexicano considera ilegal.

"Vamos continuar na defesa do presidente Castillo pelas razões que já expusemos, eles sabem disso", disse Sheinbaum. "O novo governo do Peru sabe disso, mas enfim, é um passo".

O México mantém uma tradição histórica de acolher pessoas que denunciam perseguição política.

Nos últimos anos, concedeu asilo a figuras como o ex-presidente boliviano Evo Morales e o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.

De fato, Castillo foi detido poucas horas depois de sua destituição, quando tentava chegar à embaixada do México para solicitar asilo.

Em contrapartida, a esposa e os filhos do ex-mandatário conseguiram receber refúgio, o que marcou o início do desgaste na relação entre os dois países.