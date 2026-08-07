EUA perde 23 mil empregos em julho, mas taxa de desemprego caiu

Analistas estimavam a criação de 83 mil postos de trabalho, número relativamente baixo para a economia americana, que conta atualmente com 6,9 milhões de desempregados

6,9 milhões de pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos; 1,8 milhão são consideradas desempregadas de longa duração (mais de 27 semanas) (Valter Campanato/Agência Brasil)

Os Estados Unidos perderam 23 mil postos de trabalho durante o mês de julho, mas a taxa de desemprego caiu 4,1%, ficando abaixo das expectativas dos analistas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (7) pelo governo.

Os analistas esperavam a criação de 83 mil postos de trabalho, um número relativamente baixo para a economia americana, de acordo com o consenso da MarketWatch.

A criação de emprego caiu no setor dos governos locais, da educação e do comércio varejista, enquanto continuou avançando na área de saúde.

O Escritório de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos revisou para baixo os números dos meses de maio e junho, período em que somente foram criados 83 mil postos de trabalho; ou seja, 103 mil a menos do que o estimado inicialmente.

No entanto, a taxa de desemprego foi ligeiramente inferior à de junho (4,2%) e à de maio (4,3%), devido à constante diminuição do índice de participação na força de trabalho dos americanos em idade ativa.

Ao todo, 6,9 milhões de pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos, das quais 1,8 milhão são consideradas desempregadas de longa duração (mais de 27 semanas).