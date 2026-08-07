Papa Leão XIV se reunirá com vítimas de abusos sexuais durante visita à França

Leão já havia prometido "esforços adicionais" e uma "resposta mais eficaz" diante do "flagelo" dos abusos sexuais na Igreja após se reunir com vítimas, em junho, na Espanha

Relatório de comissão independente estimou em 330.000 menores vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja na França ( AFP)

O papa Leão XIV se reunirá, durante sua viagem à França de 25 a 28 de setembro, com vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (7).

"Durante sua próxima viagem apostólica à França, o papa Leão XIV se reunirá em particular com algumas pessoas vítimas de abusos no seio da Igreja. Essas vítimas participarão elas mesmas da preparação desse encontro. Mais detalhes serão comunicados posteriormente, se for o caso", indicou o Vaticano em um comunicado.

Durante uma visita no início de junho à Espanha, Leão havia prometido "esforços adicionais" e uma "resposta mais eficaz" diante do "flagelo" dos abusos sexuais na Igreja após se reunir com vítimas.

Um relatório de uma comissão independente, publicado em outubro de 2021, estimou em 330.000 o número de menores vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja na França.