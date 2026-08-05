Quatro pessoas são esfaqueadas no centro de Londres, uma mulher foi detida
Suspeita é uma mulher de 47 anos, enquanto as vítimas são quatro homens com idades entre 34 e 52 anos
Publicado: 2026-08-05t11:26
Moradores observam a cena no bairro de Golders Green, abril de 2026, após duas pessoas também terem sido esfaqueadas ( AFP)
Uma mulher foi detida nesta quarta-feira (5) após quatro pessoas serem esfaqueadas em Covent Garden, no centro de Londres, informou a imprensa britânica, citando os serviços de emergência.
A suspeita é uma mulher de 47 anos, enquanto as vítimas são quatro homens com idades entre 34 e 52 anos, informou a Sky News.
O Serviço de Ambulâncias de Londres afirmou que prestou os primeiros socorros às quatro pessoas no local antes de encaminhá-las a um centro especializado.
Informações estão em atualização pela imprensa britânica e agências de notícias.