Quatro pessoas são esfaqueadas no centro de Londres, uma mulher foi detida

Suspeita é uma mulher de 47 anos, enquanto as vítimas são quatro homens com idades entre 34 e 52 anos

Moradores observam a cena no bairro de Golders Green, abril de 2026, após duas pessoas também terem sido esfaqueadas ( AFP)

Uma mulher foi detida nesta quarta-feira (5) após quatro pessoas serem esfaqueadas em Covent Garden, no centro de Londres, informou a imprensa britânica, citando os serviços de emergência.

A suspeita é uma mulher de 47 anos, enquanto as vítimas são quatro homens com idades entre 34 e 52 anos, informou a Sky News.

O Serviço de Ambulâncias de Londres afirmou que prestou os primeiros socorros às quatro pessoas no local antes de encaminhá-las a um centro especializado.

Informações estão em atualização pela imprensa britânica e agências de notícias.