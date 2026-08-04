Leões morrem em zoológico de Tóquio com suspeita de insolação

Segundo relatou a administração do zoológico, os tratadores têm reforçado as medidas de proteção para lidar com o calor intenso do verão japonês nos últimos tempo

Calor vem afetando integridade dos leões do zoológico ( Reprodução/Tama Zoological Park)

Três leões de um jardim zoológico, em Tóquio, no Japão, morreram por suspeita de insolação e outros estão recebendo tratamento. Os grandes felinos tem sofrido com o calor extremo e os elevados níveis de umidade que atingem o país.

“Desde meados de julho, 10 dos 16 leões do jardim zoológico de Tama, a oeste da capital, perderam o apetite e diminuiram a atividade, e três leoas acabaram morrendo. A causa da morte pode ter sido insolação, uma vez que a desidratação e a falência múltipla de órgãos foram observadas pelo veterinário. Estamos a reforçar as medidas contra o calor, pulverizando água, melhorando a ventilação e instalando aparelhos de ar condicionado pontuais” comunicou o zoo.

Segundo relatou a administração do zoológico, os tratadores têm reforçado as medidas de proteção para lidar com o calor intenso do verão japonês nos últimos tempos. “E apesar de se acreditar que os leões são resistentes ao calor, o calor aqui é acompanhado de umidade muito elevada e isto é diferente do calor com ar seco da África”, explicou.



Impacto térmico na população



O Japão enfrenta um dos verões mais quentes da sua história. Nas últimas semanas uma severa onda de calor extremo afetou o país com temperaturas acima de 40°C. A capital japonesa registrou um recorde histórico ainda com 453 hospitalizações por insolação em apenas um único dia, e serviços de emergência contabilizaram mais de 3.600 chamados diários.

De acordo com a agência de combate a incêndios e gestão de catástrofes, cerca de 18.600 pessoas no Japão foram hospitalizadas por insolação somente entre 20 e 26 de julho, sendo que 45 delas já chegaram mortas as unidades de saúde.

O governo também intensificou alertas preventivos de saúde pública e implementou campanhas de hidratação para conter o estresse térmico em idosos e crianças. As autoridades ainda ajustaram as datas de diversos eventos culturais e desportivos devido ao calor, incluindo o World Cosplay Summit em Nagoya, que realizou a sua última edição de verão no fim de semana passado.

O Japão registra anualmente cerca de 1.300 mortes relacionadas com o calor e pretende reduzir este número para metade até 2030.

Os cientistas apontam que as alterações climáticas geradas pela ação humana estão aumentando a frequência e a intensidade dos eventos de calor extremo no território japonês assim como em outros locais do planeta.