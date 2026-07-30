Negociações entre EUA e Irã prosseguem, afirma Paquistão

Declaração acontece em meio à escalada da tensão entre os dois países

Estados Unidos e Irã têm trocado farpas em nova faase de tensão no conflito ( MURTADHA RIDHA / AFP)

O Paquistão, país mediador do conflito no Oriente Médio, confirmou nesta quinta-feira (30) que as negociações entre Estados Unidos e Irã "prosseguiam em curso", em meio a uma intensificação dos combates em toda a região.

"As negociações entre as partes continuam, em particular no que diz respeito ao Estreito de Ormuz e à desescalada", declarou à imprensa em Islamabad o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Tahir Andrabi.