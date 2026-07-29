Incêndios florestais afetam a Grécia e causam a morte de bombeiros

As autoridades gregas relataram um incêndio florestal na ilha de Creta com uma frente que se estende por mais de 15 quilômetros

As florestas queimam com mais facilmente porque a vegetação e os solos europeus estão extremamente secos há meses (Foto: MANOLIS LAGOUTARIS / AFP)

A Grécia enfrenta vários focos de incêndio e dezenas de incêndios florestais se deflagraram em todo país nos últimos dias, durante uma onda de calor de três dias que ocorreu na semana passada, com temperaturas que chegaram a 43°C em algumas zonas. As autoridades gregas relataram que um incêndio florestal na ilha de Creta, com uma frente que se estende por mais de 15 quilômetros, se encontra fora de controle e já causou a morte de dois bombeiros durante as operações de combate às chamas.

A emissora estatal grega noticiou que as vitimas fatais ficaram encurraladas pelo fogo dentro do caminhão de bombeiros, no sopé de uma montanha perto da cidade de Rethymno, na zona oeste da ilha.

Cerca de 110 bombeiros, apoiados por 27 caminhões de bombeiros e quatro aeronaves foram mobilizados para o local, segundo o governo. Até o momento seis aldeias cretenses já foram evacuadas.

A ilha turística de Paros, no Mar Egeu, também é uma das mais atingidas pelos incêndios, onde os habitantes de dez cidades foram deslocados por precaução. Além disso, incêndios ainda afetam a ilha de Lesbos e duas regiões históricas importantes, Messênia e Lacônia, na península do Peloponeso. A progressão das chamas é impulsionada por ventos que atingem mais de 75 km/h.

As florestas queimam com mais facilmente porque a vegetação e os solos europeus estão extremamente secos há meses, uma seca agravada pelas ondas de calor excepcionais que atingiram o continente em junho e julho, provocando ainda mais evaporação da água.

De acordo com o site oficial dos serviços meteorológicos, esta foi a terceira vez desde 2011 que a marca dos 40°C foi atingida tão tarde na temporada, depois de 20 de julho de 2015 e 30 de julho de 2013.