Trump e Zelensky se reuniram para discutir sobre cooperação estratégica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniram hoje na Casa Branca. ( HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniram hoje na Casa Branca. "A nossa prioridade número um é a defesa antimíssil balística e a cooperação estratégica com os Estados Unidos. Precisamos avançar para alcançar a paz", adiantou Zelensky antes do encontro.

Após a reunião, Zelensky agradeceu nas redes sociais a Trump pelos esforços conjuntos entre Kiev e Washington na guerra contra a Rússia. "Uma boa reunião com o presidente Trump no Salão Oval. Obrigado por tudo o que fazemos em conjunto para proteger as vidas dos ucranianos e promover a paz", publicou.

O presidente da Ucrânia revelou alguns dos assuntos que foram abordados. "Discutimos as licenças para a produção dos mísseis interceptores Patriot e várias outras ideias que poderão ajudar. Também falamos sobre diplomacia, é importante que o processo diplomático seja revitalizado", disse.

Por outro lado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou na segunda-feira (27), que o país está aberto para considerar novas ideias e propostas relacionadas com o processo de paz na guerra contra a Ucrânia. Zakharova fez estas declarações apos vazar na imprensa notícias de que autoridades norte-americanas e ucranianas haviam discutido sobre uma proposta de um cessar-fogo aéreo, com o objetivo de apresentá-la aos representantes russos numa nova rondada de conversações de paz.

Mas, Moscou afirmou recentemente que ainda não tinha recebido qualquer informação específica sobre novas propostas de paz.

Enquanto isso, um grupo bipartidário de senadores norte-americanos anunciou nesta terça-feira (28) que alcançaram um acordo sobre um projeto de lei para alargar as sanções contra a Rússia e o Irã, autorizando o presidente dos EUA a impor restrições adicionais.



Já Volodymyr Zelensky disse que também planeja participar do funeral do falecido senador Lindsey Graham e também deverá ser reunir hoje à noite com todos os membros do Senado dos EUA.