Terremoto de magnitude 7,1 deixa feridos no Japão

Repórteres acompanham o noticiário que mostra um grande terremoto e uma possível onda de tsunami de um metro no sul do Japão, a partir de um escritório em Tóquio, em 28 de julho de 2026 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que pessoas ficaram feridas, prédios desabaram e incêndios foram registrados após um terremoto de magnitude 7,1 atingir o sudoeste do país.

"Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há várias pessoas feridas", disse Takaichi. "Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", acrescentou.