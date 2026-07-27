Petróleo tem queda acentuada com a pausa no conflito entre o Irã e os EUA

Os comerciantes de petróleo também estão cautelosos devido ao bloqueio marítimo imposto à Arábia Saudita

O Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo. (AFP/ Arquivos)

Os preços globais do petróleo registraram uma forte queda nesta segunda-feira (27) após a pausa nos ataques na guerra entre os Estados Unidos e o Irã.

O Brent, a referência global, caiu mais de 7% e foi negociado abaixo dos 90 dólares por barril, depois de, na semana passada, ter chegado a ultrapassar os 100 dólares. Enquanto isso, o WTI, a referência dos Estados Unidos, desceu 6,1%, e fechou por volta de 84 dólares o barril.

Mas, apesar da suspensão dos bombardeios entre as partes, o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz durante o fim de semana continua muito restrito e foi mínimo. Num dia normal antes da guerra, cerca de 100 navios comerciais atravessavam a via.

Os comerciantes de petróleo também estão cautelosos devido ao bloqueio marítimo imposto a Arábia Saudita, anunciado na semana passada pelos rebeldes iemenitas Houthis, aliados do Irã, que ameaçam atacar seus petroleiros no Estreito de Bab al-Mandeb, porta de entrada do Mar Vermelho.

Analistas internacionais afirmaram que os ataques dos Houthis aumentam a perspectiva de perturbações simultâneas nas rotas de exportação tanto do Golfo como do Mar Vermelho. Eles avaliam que a pausa no conflito é bem-vinda por parte dos principais intervenientes, mas frágil, principalmente com as batalhas secundárias que decorrem.