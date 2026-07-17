Irã afirma que impedirá exportações de petróleo e gás da região devido a ataques dos EUA

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã alertou que, enquanto os Estados Unidos continuarem os ataques contra alvos iranianos, não haverá nenhuma exportação de petróleo e gás da região e acrescentou que o controle total do Estreito de Ormuz permanece nas mãos de Teerã.

A ameaça ocorre em meio à intensificação da ofensiva americana contra o país persa. A mídia estatal iraniana afirmou que cinco pontes em Hormozgan, no sul do Irã, foram alvo de ataques recentes dos americanos, que deixaram ao menos sete mortos. Os bombardeios também atingiram Bandar Khamir, uma cidade próxima ao Estreito de Ormuz.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou no X a foto de uma torre no porto iraniano de Chabahar, situado na costa do Golfo de Omã, que parece estar desabando após repetidos ataques.

O Irã tem respondido com ofensivas aos países da região que são aliados dos Estados Unidos. Mais cedo, o Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado diversos ataques aéreos, depois de serem ouvidas explosões no país. No Bahrein, o Ministério do Interior informou que sirenes foram acionadas duas vezes. O exército iraniano afirmou ainda que ataques com drones tiveram como alvos americanos no Kuwait.

*Com informações da Associated Press