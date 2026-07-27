Houthis atacaram instalações petrolíferas na Arábia Saudita

Drones foram lançados a partir de território iraquiano por milícias terroristas aliadas do Irã, diz ministério

Ação teria sido uma resposta a incursões de drones sauditas no espaço aéreo iemenita (Foto: AFP)

Nesta segunda-feira (27), o Ministério da Defesa da Arábia Saudita comunicou que as forças armadas sauditas interceptaram e destruíram vários drones que tinham como alvo instalações petrolíferas no país. O Ministério acrescentou que os drones foram lançados a partir de território iraquiano por milícias terroristas aliadas do Irã.

Porém, depois da declaração do governo de Riade, o grupo rebelde do Houthis do Iêmen, que contam com o apoio iraniano, reivindicou ataques com drones contra a infraestrutura de transporte de petróleo da Arábia Saudita. O porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, disse que a ação foi uma resposta ao que descreveu como incursões de drones sauditas no espaço aéreo iemenita.

"Diversos alvos e locais envolvidos na entrega e transporte de petróleo do leste da Arábia Saudita para Yanbu, a cidade portuária onde o oleoduto Leste-Oeste da monarquia do Golfo termina no Mar Vermelho, foram atingidos por vários drones", assumiu Saree.

O Ministério saudita das Relações Exteriores condenou o ataque, reafirmando o seu direito de responder às agressões e de deter os responsáveis. A chancelaria ainda apelou ao governo do Iraque que tome todas as medidas necessárias para impedir que o território seja usado como plataforma e ponto de lançamento de ataques e agressões contra a Arábia Saudita.

Nos últimos dias, os houthis têm atacado navios que circulam no Mar Vermelho, ampliando o conflito no Oriente Médio. O grupo pró-iraniano controla atualmente o noroeste do Iêmen, incluindo a capital, Sana.

Na semana passada, o grupo já havia anunciado um bloqueio marítimo à vizinha Arábia Saudita, ameaçando a capacidade do maior exportador mundial de petróleo de atravessar a estratégica rota do Estreito de Bab al-Mandeb, porta de entrada para o Mar Vermelho.