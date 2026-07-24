Trump ameaça abrir investigação comercial e impor novas tarifas 'o mais breve possível' à UE

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (24) abrir uma investigação comercial contra a União Europeia (UE) e impor novas tarifas ao bloco em resposta às multas aplicadas por Bruxelas contra grandes empresas americanas de tecnologia.

Em publicação na Truth Social, Trump anunciou que o governo iniciará "imediatamente" uma investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA para apurar o que classificou como prática de "roubar" empresas americanas e os contribuintes dos Estados Unidos. Segundo ele, as penalidades impostas pela UE serão "inteiramente revertidas" e Washington pretende aplicar "uma tarifa substancial" ao bloco "o mais breve possível

O presidente citou as multas aplicadas pela Comissão Europeia contra Apple, Meta, Amazon e Google. Sobre esta última, afirmou que a companhia foi alvo de uma nova penalidade de US$ 1 bilhão, elevando o total de multas para mais de US$ 18 bilhões. Na quinta-feira, 23, a Comissão Europeia anunciou multa de 890 milhões de euros ao Google por violação das regras da Lei de Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês).

Trump classificou as sanções europeias como "ilegais" e "altamente antiéticas" e afirmou que elas se intensificaram durante o governo anterior, do democrata Joe Biden. "Os Estados Unidos não são um 'cofrinho' da Europa, nem permitiremos que sejam", escreveu. "Isso não vai continuar durante o governo Trump."

Nos últimos meses, a Comissão Europeia também abriu ou ampliou investigações contra empresas americanas como Meta, X e TikTok, com base nas regras de concorrência e nas legislações digitais do bloco, como a DMA e a Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês).