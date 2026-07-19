EUA lançam novos ataques aéreos contra Irã

O exército dos EUA afirmou querer "punir" a morte de dois militares americanos na Jordânia

Uma ponte gravemente danificada, atingida por um ataque dos Estados Unidos, é vista na estrada que liga Roudan a Bandar Abbas, no sul do Irã, em 18 de julho de 2026 ( AFP)

Os Estados Unidos lançaram, entre sábado e domingo (19), uma nova série de bombardeios contra o Irã, afirmando querer “punir” a morte de dois militares americanos na Jordânia, anunciou o exército dos EUA.

“As forças americanas começaram a realizar novos ataques aéreos contra o Irã por ordem do comandante em chefe”, escreveu o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio no X.

“Esses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada”, acrescentou.

As agências de notícias iranianas Fars e Tasnim informaram, ao mesmo tempo, sobre ataques americanos em Sirik, uma cidade portuária em frente ao Estreito de Ormuz, no sul do país.

O Centcom havia anunciado mais cedo a morte de dois militares americanos e o desaparecimento de um terceiro, em “ataques com mísseis e drones iranianos” na sexta-feira, na Jordânia.