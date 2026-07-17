Irã diz ter atacado centro militar norte-americano na Síria e Jordânia

Exército iraniano ainda assegurou que o Irã mantém controle total sobre o Estreito de Ormuz

O comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irã prometeu, em 17 de julho, que Teerã não interromperia seus ataques na região até que os EUA parassem de atacar a costa sul do Irã e o Estreito de Ormuz (AFP PHOTO / SEPAHNEWS)

A agência estatal iraniana Tasnim divulgou nesta sexta-feira (17) que a Guarda Revolucionária do Irã atacou um centro de comando de operações especiais dos Estados Unidos em al-Tanf, na Síria, em retaliação pela morte de militares iranianos em Iranshahr.

A Guarda Revolucionária reivindicou ainda a destruição de aviões militares norte-americanos na Jordânia em resposta aos bombardeios dos EUA contra infraestruturas civis do país durante a noite de ontem e a madrugada de hoje, que causaram mortos e feridos.

Em reação ao ataque, o Irã afirmou que visou também infraestruturas militares dos EUA no Bahrein e no Kuwait. “Os ataques foram uma resposta aos crimes do inimigo arrogante e uma vingança pelo sangue dos mártires da pátria”, noticiou a televisão estatal iraniana.

Além disso, o Catar relatou ofensivas na madrugada de sexta-feira, com várias explosões registradas, enquanto o ministério cataria da Defesa reportou que o exército interceptou mísseis lançados contra o país. As autoridades indicaram que uma criança ficou ferida devido a queda de destroços.

Segundo a Tasmin, a Guarda Revolucionária do Irã também atingiu hoje um navio que tentava atravessar o Estreito de Ormuz. Segundo a publicação, a tripulação da embarcação, de bandeira tailandesa, ignorou os avisos iranianos e tentou fazer a travessia marítima.



As Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) confirmaram que receberam o relato de um incidente envolvendo um navio mercante e forças militares ao largo da costa de Omã.



O exército iraniano ainda assegurou que o Irã mantém controle total sobre o Estreito de Ormuz e avisou que não permitirá a exportação de petróleo ou gás através da rota estratégica enquanto continuarem os ataques norte-americanos.

Por sua vez, o Comando Central dos EUA (Centcom) acabou de anunciar que as forças norte-americanas destruíram a torre de vigilância do porto iraniano de Chah Bahar Shahid Kalantari.

“A torre era parte de uma rede de vigilância marítima ao longo da costa iraniana do Golfo de Omã, utilizada há décadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária do Irã para rastrear e visar navios comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz”, diz o comunicado do Centcom.

O Comando Central dos EUA acrescentou que as suas forças, incluindo aviões de combate, drones e navios de guerra, lançaram munições de precisão que atingiram dezenas de alvos militares iranianos, como locais de vigilância costeira e defesa aérea, infraestruturas de logística militar e capacidades marítimas.

Numa intervenção televisiva em horário nobre dirigida ao público norte-americano na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país está obtendo grandes vitórias no Irã. “Verão os frutos desse esforço muito em breve”, indicou.