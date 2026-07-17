Terremoto atinge México e América Central; EUA emitem alerta de tsunami

Na Guatemala, na região sudeste da fronteira com o México, o terremoto foi sentido com força

Um membro da Secretaria de Segurança Cidadã usa um megafone para dar instruções a pessoas evacuadas de vários prédios, após uma evacuação preventiva na Cidade do México ( AFP)

Nesta sexta-feira (17), o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) comunicou que um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o estado de Chiapas, no sul do México e próximo a fronteira com a Guatemala

O tremor teve epicentro no mar, porém foi fortemente sentido em terra e em cidades da Guatemala e de El Salvador.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA alertou para o risco de tsunami no México e na Guatemala, ao longo da costa em um raio de 300 km do epicentro, além de possibilidade de ondas menores em até oito países da América Latina. A Marinha também recomendou que as pessoas se mantivessem afastadas das praias.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu pouco antes das 9h00, horário local (12h00 no horário de Brasília), com epicentro a 48 quilômetros da localidade de Aquiles Serdán.

O serviço sismológico mexicano registrou pelo menos duas réplicas de magnitudes 6,8 e 5,1.

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, houve cenas de pânico nos poucos prédios altos da cidade.

"Conversei com os governadores de Chiapas e Tabasco, estados que até agora não relataram nenhum dano. Protocolos estão sendo ativados nos estados vizinhos", escreveu a presidente Claudia Sheinbaum no X.

"Autoridades dos três níveis de governo estão realizando visitas às áreas afetadas para avaliar possíveis danos estruturais e coordenar medidas preventivas", acrescentou.

Na Guatemala, na região sudeste da fronteira com o México, o terremoto foi sentido com força, inclusive na capital guatemalteca, e com menos intensidade em El Salvador. Com informações da AFP.