Chanceler do Irã debocha de Trump por taxa para proteger embarcações em Ormuz

Abbas Araghchi disse que 20% de taxa "é demais". O chanceler ainda ressaltou que "o Irã sempre foi o Guardião do estreito e seguirá sendo para sempre"

Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, debochou a proposta do presidente americano, Donald Trump, de estabelecer taxas para proteger as embarcações que navegam pelo Estreito de Ormuz e afirmou que seu país cobraria um pedágio mais barato.

"Quem quer que garanta a passagem segura dos navios comerciais pelo Estreito de Ormuz deveria receber uma compensação por este serviço. O Irã sempre foi o GUARDIÃO do estreito e seguirá sendo PARA SEMPRE. Obviamente 20% é demais. Seremos justos", escreveu o ministro nas redes sociais, em alusão à taxa definida mais cedo por Trump.

Bloqueio em Ormuz

Os Estados Unidos retomarão o bloqueio aos portos iranianos a partir desta terça-feira (14), às 20h GMT (17h de Brasília). A informação é do Exército americano.

As forças dos Estados Unidos "retomarão o bloqueio do tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos em 14 de julho, às 16h no horário da Costa Leste dos Estados Unidos (20h GMT)", informou o Comando Central em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (13).