Balanço de terremotos na Venezuela ultrapassa 4.500 mortos

Familiares de desaparecidos e equipes de resgate buscam vítimas entre os escombros na Venezuela (Martin Bernetti/AFP)

O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há quase três semanas ultrapassou 4.500 pessoas, enquanto o total de feridos permaneceu em cerca de 17 mil, segundo o mais recente balanço do governo divulgado nesta segunda-feira (13).

O devastador duplo terremoto consecutivo, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorrido em 24 de junho, atingiu o norte do país, especialmente La Guaira, estado vizinho da capital.

Pelo menos 4.561 pessoas morreram e 16.740 ficaram feridas, detalha o boletim oficial divulgado no Telegram pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que afirmou que a maioria dos feridos já recebeu alta hospitalar.

As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas, de acordo com a ONU, a quantidade de pessoas cujo paradeiro ainda é desconhecido pode chegar a 50 mil, no que é considerado um dos piores terremotos já registrados na América Latina.

O desastre afetou mais de 800 edifícios nessa região costeira, dos quais 190 sofreram colapso total.

Em Caracas, o duplo terremoto atingiu com maior intensidade o município de Chacao, onde houve 68 mortes, três edifícios desabaram completamente e outros 46 foram declarados inabitáveis, informou também nesta segunda-feira o prefeito Gustavo Duque.

Dezenas de pessoas ainda procuram os restos mortais de seus familiares entre os escombros, enquanto escavadeiras continuam os trabalhos de remoção dos destroços.

Mais de 20.200 pessoas tiveram de deixar suas casas e se instalar em acampamentos provisórios montados em parques, estádios e praças de La Guaira e de Caracas, segundo o boletim oficial.