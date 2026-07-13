Irã diz que segue conversando com mediadores para evitar agravamento do cenário com EUA

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, o "papel dos mediadores é seguir com seus esforços para evitar uma escalada das tensões"

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O Irã afirmou nesta segunda-feira (13) que prossegue com as gestões diplomáticas com os países mediadores, Catar, Paquistão e Omã, para "evitar uma escalada" com os Estados Unidos, em plena retomada das hostilidades entre os dois países.

"O papel dos mediadores é seguir com seus esforços para evitar uma escalada das tensões", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei. Ele acrescentou que Teerã manteve contato "nos últimos dias" com Catar e Omã, dois países alvo de ataques militares do Irã, assim como com o Paquistão.