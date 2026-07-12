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Trump diz que EUA atingiu o Irã com força nos últimos ataques

Ação seria em resposta aos ataques mais recentes contra navios no Estreito de Ormuz

AFP

Publicado: 12/07/2026 às 12:33

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Donald Trump / Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente Donald Trump disse neste domingo que os Estados Unidos atacaram o Irã com força, em resposta aos ataques mais recentes contra navios no Estreito de Ormuz, e sugeriu que um acordo entre os dois países foi bem encaminhado antes da retomada das hostilidades.

“Nós os atingimos muito fortes na noite passada”, disse Trump em entrevista por telefone à CNN, que abordou principalmente a morte do senador Lindsey Graham.

Trump afirmou ainda que Estados Unidos e Irã estariam perto de “um acordo” no sábado. “Eles estavam cedendo em tudo e, de repente, duas horas depois disso, eles atacaram um navio com um drone. Estas pessoas, há algo errado com elas”, declarou.

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ataques , EUA , Irã , Trump
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