Número de mortos após duplo terremoto na Venezuela ultrapassa 4 mil

O duplo terremoto deixou pelo menos 4.118 mortos e 16.740 feridos, detalha o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Um trabalhador pinta túmulos de vítimas não identificadas do terremoto na Venezuela (Miguel Medina/AFP)

O número de mortos causado pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas ultrapassou 4 mil, enquanto o número de feridos permaneceu em quase 17 mil, segundo um boletim oficial do governo divulgado nesta sexta-feira (10).

Os fortes terremotos consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorridos em 24 de junho, atingiram principalmente o estado costeiro de La Guaira, vizinho de Caracas, onde dezenas de edifícios desabaram.

O duplo terremoto deixou pelo menos 4.118 mortos e 16.740 feridos, detalha o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, no Telegram. O número aumentou em relação aos pelo menos 3.889 mortos registrados na quinta-feira.

Em La Guaira, considerada o marco zero da tragédia, os desabrigados se instalaram em estádios, quadras esportivas, praças e até mesmo nas calçadas, onde voluntários prestam atendimento médico e distribuem alimentos.

O governo contabiliza 17.907 pessoas sem moradia em consequência da destruição. Mais de 800 edificações foram afetadas, das quais 190 sofreram colapso total, segundo dados oficiais.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, pediu na quarta-feira a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior, enquanto a ONU tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares para ajudar na recuperação do país.

A ONU estima que até cerca de 50 mil pessoas possam ter desaparecido no que é considerado um dos piores terremotos já ocorridos na América Latina. O governo venezuelano evita mencionar um número.

