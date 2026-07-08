EUA permitirão que a Ucrânia produza mísseis Patriot

O presidente americano também apontou que a ideia de produção sob licença na Ucrânia visa afastar críticas de que os EUA não fornecem sistemas de defesa antiaérea de alta tecnologia em quantidade suficiente

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), na Turquia, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que pretende permitir que a Ucrânia produza os mísseis de defesa antiaérea de longo alcance Patriot, que são fabricados nos Estados Unidos.

Junto ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Trump disse que os EUA irão mostrar como se faz, descrevendo o sistema como muito complexo, mas garantindo que Kiev vai dominar rapidamente a tecnologia.

Zelenskyy tem pedido insistentemente a Washington, há meses, uma licença para poder fabricar mísseis interceptores Patriot em território ucraniano, mas os EUA recusavam o apelo até agora. A Ucrânia garante que este armamento é crucial para proteger as suas cidades e as infraestruturas energéticas dos ataques russos. Uma vez que o sistema Patriot continua a ser a única defesa eficaz da Ucrânia contra mísseis balísticos.

As autoridades ucranianas têm alertado para os níveis criticamente baixos das reservas de mísseis interceptores. Segundo Zelenskyy, a Rússia produz cerca de 120 mísseis balísticos por mês, para além de outros sistemas, e tem adaptado cada vez mais os ataques às falhas na defesa antiaérea ucraniana. Recentemente, Moscou lançou cerca de 30 mísseis balísticos numa única noite.

Por sua vez, Trump também apontou que a ideia de produção sob licença na Ucrânia visa afastar críticas de que os EUA não fornecem sistemas de defesa antiaérea de alta tecnologia em quantidade suficiente.

No entanto, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã consumiu quase um terço das reservas mundiais destes mísseis.