Trump ameaça tomar ilha de Kharg e atacar infraestruturas civis iranianas

Em resposta aos ataques dos EUA, o Irã lançou vários ataques contra instalações norte-americanas no Bahrein e Kuwait

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

Nesta quarta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar novamente o Irã pelo segundo dia consecutivo, visando infraestruturas civis, centrais elétricas e ainda tomar a ilha de Kharg, um importante e estratégico pólo petrolífero iraniano.

Na cúpula da OTAN, que decorre na Turquia, Trump disse que o cessar-fogo com o Teerã acabou depois dos recentes ataques entre as forças norte- americanas e as tropas iranianas. "É apenas uma perda de tempo lidar com eles. Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam", afirmou.

O líder dos EUA também acusou o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. "Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos", acrescentou Trump.

O Irã lançou hoje vários ataques contra instalações norte-americanas no Bahrein e Kuwait em resposta aos bombardeios dos EUA em território iraniano na noite de terça-feira (07). Enquanto Washington indicou que a retaliação foi devido aos ataques iranianos ontem a navios mercantes no Estreito de Ormuz. Ambos os lados acusam-se mutuamente de violar o memorando de entendimento, assinado em 17 de junho para pôr um fim definitivo à guerra.

"Atacamos com muita força ontem à noite. Eu avisei que de cada vez que eles atacam, nós atacamos e, claro, eles são jogadores sujos, por isso vão atrás de toda a gente, provavelmente incluindo a mim", apontou Trump.

Washington também já restabeleceu as sanções econômicas ao petróleo iraniano após os ataques aos navios.

O porta-voz da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, publicou na rede social X: "Venham. Estamos à espera e prometemos que nem um único soldado americano regressará com vida”.

Segundo uma fonte, sob anonimato, revelou a Sky News, o Irã ainda ameaçou fechar o Estreito de Ormuz caso os EUA voltem a atacar o território iraniano. “O Irã não faz distinção entre os EUA e os parceiros regionais”, acrescentou a fonte.