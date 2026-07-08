Irã afirma que não permitirá qualquer interferência no Estreito de Ormuz

Declaração acontece diante da nova onda de ataques mútuos entre os Estados Unidos e o Irã, deflagrada por Washington em decorrência dos ataques iranianos contra embarcações em Ormuz

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

O Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya do Irã, responsável por coordenar as operações das Forças Armadas do país, declarou que não permitirá qualquer interferência nos assuntos do Estreito de Ormuz e reiterou que a única passagem segura para navios mercantes e petroleiros é a rota determinada por Teerã.

"O exército terrorista dos Estados Unidos, sem qualquer respeito às suas obrigações, atacou abertamente algumas partes do sul do Irã. Daremos uma resposta esmagadora à agressão e ao ato terrorista dos Estados Unidos", disse o quartel-general nesta quarta-feira, em comunicado.

A declaração acontece diante da nova onda de ataques mútuos entre os Estados Unidos e o Irã, deflagrada por Washington em decorrência dos ataques iranianos contra embarcações em Ormuz.

